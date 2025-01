Jake Paul e Logan, irmãos, podem se enfrentar em um evento histórico - (Foto: Divulgação)

Jake Paul e Logan, irmãos, podem se enfrentar em um evento histórico (Foto: Divulgação)

Publicado 30/01/2025 10:00

Logan e Jake Paul parecem cada vez mais querer levar o Boxe a um outro nível de entretenimento. Os dois youtubers já especularam há um tempo sobre a possibilidade de se enfrentarem em cima de um ringue de Boxe. No entanto, nesta quinta-feira (29), o rumor pode ter ganhado um tom oficial.



Jake e Logan compartilharam no Instagram, em collab com a gigante do streaming MAX, o poster de um confronto entre os dois. O duelo está programado para o dia 27 de março. Apesar isso, maiores detalhes não foram revelados.

Na legenda, Logan, responsável por compartilhar o post, escreveu: "O momento pelo qual vocês esperaram uma década". Os fãs, que pediam o duelo, ficaram animados nas redes sociais com a possibilidade de o embate ser real.No podcast "All The Smoke Fight Show", nesta semana, Jake Paul abriu o jogo sobre enfrentar o irmão. "Problem Child" revelou ainda que Logan era a opção número um para o histórico evento da Netflix no fim de 2024, quando o youtuber encarou e derrotou a lenda Mike Tyson."Estou bem em lutar contra meu irmão, porque não teria que lidar com a derrota. Emocionalmente, se isso iria assustá-lo, então ele não deveria fazer isso. Mas se ele topar, não sou eu quem vou perder", disparou.Jake Paul carrega um cartel no Boxe de 11 vitórias e apenas uma derrota - para Tommy Fury. O youtuber, além de Tyson, venceu nomes como Anderson Silva, Nate Diaz, Mike Perry, Tyron Woodley (duas vezes) e Ben Askren.Já Logan tem trilhado o seu caminho no WWE, a maior liga de eventos coreografados do mundo. No Boxe são dois empates (em lutas de exibição), uma derrota e uma vitória - oriunda através da desclassificação de Dillon Danis.