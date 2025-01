Rafael Carino (de quimono preto ao centro) e Erivan (à sua direita) são os principais responsáveis pelo projeto - (Foto: Divulgação)

Rafael Carino (de quimono preto ao centro) e Erivan (à sua direita) são os principais responsáveis pelo projeto (Foto: Divulgação)

Publicado 29/01/2025 07:00 | Atualizado 29/01/2025 16:51

Localizado em Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o Instituto Comunidade Saudável é um projeto social que ajuda pessoas de todas as idades através do Jiu-Jitsu e vem em expansão. Liderado pelo faixa-preta e terapeuta em dependência química Rafael Carino, o projetou começou há 23 anos, pelo trabalho do também faixa-preta Erivan Gonçalves - ambos da Nova União -, evoluindo até o que é hoje.



Com o lema "transformando vidas através do esporte, educação e cultura", o Instituto Comunidade Saudável atende cerca de 100 pessoas atualmente e já formou dezenas de faixas-preta, consolidando um esforço de anos em prol do Jiu-Jitsu e das comunidades cariocas.



"Estamos há bastante tempo nesse percurso de levar o Jiu-Jitsu para pessoas que não tem condição de pagar por uma academia. Começou lá atrás, com o professor Erivan, e em 2012 eu tive uma grande ajuda onde o projeto cresceu e virou o Instituto Comunidade Saudável", contou Rafael Carino, que completou:



"De lá pra cá a gente vem usando o Jiu-Jitsu como ferramenta de inclusão social e profissional, melhorando a qualidade de vida e dando oportunidades. Hoje temos diversos faixas-preta formados, muitos saem do Instituto com uma profissão, uma renda, e todo mundo é bem-vindo no nosso tatame, de crianças a idosos e pessoas com deficiência, por exemplo".