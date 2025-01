Novo uniforme principal do Flamengo para a temporada de 2025 foi lançado oficialmente - Divulgação / Adidas

Publicado 30/01/2025 12:00

Rio - O Flamengo lançou oficialmente nesta quarta-feira (29) o uniforme principal da temporada de 2025. O Rubro-Negro já havia utilizado a camisa durante a pré-temporada nos Estados Unidos e anunciado reforços como o lateral-direito Danilo e o atacante Juninho com as novas peças, mas ainda não tinha feito o anúncio oficial junto com a Adidas, fornecedora de material esportivo.

A camisa foi feita sob o conceito "Minha sorte é ser Flamengo", que brinca com a superstição do torcedor. A nova peça traz as clássicas cores vermelho e preto em linhas horizontais, além do símbolo de um urubu na parte superior traseira, uma homenagem à força e à identidade rubro-negra. O escudo e a marca da Adidas aparecem na parte superior frontal.

Já as mangas da camisa são pretas e contam com as clássicas três listras vermelhas da fornecedora alemã. Por fim, o uniforme ainda conta com os calções em branco com detalhes em vermelho e preto nas laterais, e vermelho no escudo do clube e no logo da marca, além do meião rubro-negro.

As versões masculina e feminina custam R$ 399,99, enquanto o modelo infantil sai por R$ 349,99. A camisa também contará com versão manga longa a R$499,99 e regata a R$299,99, além do mini kit para crianças de até 6 anos por R$349,99. Já o modelo Authentic, com a mesma tecnologia utilizada pelos jogadores em campo, está disponível a R$699,99.