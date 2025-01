Rony em treino do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 30/01/2025 18:50

Rio - O atacante Rony, de 29 anos, não será reforço do Al-Rayyan, do Catar. Apesar do acordo entre o staff do jogador, o Palmeiras, e a equipe de Artur Jorge, a parte burocrática não foi resolvida a tempo e a janela de transferência para o país do Oriente Médio fechará nas próximas horas.

Com isso, Rony, que tem contrato com o Alviverde até o fim de 2026 continua, por ora, no clube paulista. O atacante está fora dos planos de Abel Ferreira e foi colocado na lista de transferências do atual vice-campeão brasileiro.

O Fluminense chegou a oferecer oito milhões de dólares (quase R$ 46,8 milhões na cotação atual) ao Palmeiras para contar com o atacante. O clube paulista aceitou a oferta, mas Rony não respondeu dentro do prazo dado pelo Tricolor. Com isso, a diretoria tricolor retirou a proposta.

Além do Tricolor, outros clubes como Atlético-MG, Santos e Vasco chegaram a tentar a contratação, mas esbarraram nas pedidas do Palmeiras ou do próprio Rony.