Pedro Caixinha é técnico do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 30/01/2025 14:54

São Paulo - Após a derrota do Santos para o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, o treinador Pedro Caixinha afirmou que conversou com Jorge Jesus sobre as condições de Neymar, que rescindiu com o Al-Hilal, e acertou o seu retorno ao clube da Vila Belmiro. O técnico português detalhou os próximos passos do camisa 10.

"O que sabemos neste momento é que ele vai chegar na sexta-feira, vai ter a apresentação em São Paulo, vai estar com a gente para que a gente tenha esse contato, depois tem a apresentação na Vila. Nós já fizemos um levantamento muito claro, o Jorge Jesus é português e eu já falei com ele. Obviamente não vou revelar o teor da conversa, tivemos acessos a todos os dados de treino e sabemos que vai chegar em muito boas condições para poder, o mais rápido possível, ser utilizado", afirmou.

A última partida de Neymar ocorreu no dia 4 de novembro do ano passado. Caixinha afirmou que o atacante chega com condições de entrar em campo. A estreia do camisa 10 deverá ocorrer no próxim dia 5, contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.

"Tem ritmo de jogo? Não tem. Tem base de treino? Está disponível? Obviamente que sim. Um jogador dessa qualidade, todos nós sabemos onde ele se sente confortável onde jogar. É essa conversa que vamos ter com ele, para que seja um jogador determinante e que se sinta mais confortável na função que ele gostou de exercer em qualquer equipe que já passou", disse.

Em relação ao posicionamento de Neymar, Caixinha também afirmou já ter mais ou menos uma noção de como irá utiizar o craque.

"Já temos muito claro onde que ele vai jogar, temos também muito claro como que ele vai chegar. Estamos todos muito satisfeitos de receber um jogador com a qualidade do Neymar e que certamente vai nos dar dinâmicas totalmente diferentes", concluiu.