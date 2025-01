Playoffs da Liga dos Campeões - AFP

Playoffs da Liga dos CampeõesAFP

Publicado 31/01/2025 08:55 | Atualizado 31/01/2025 08:57

Rio - Últimos dois vencedores da Liga dos Campeões, o Real Madrid e o Manchester City vão lutar por apenas uma vaga nas oitavas de final da competição. O sorteio dos playoffs realizado, nesta sexta-feira, colocou as equipes de Carlo Ancelotti e Pep Guardiola frente à frente na principal competição de clubes da Europa.

A fase, que é novidade na Liga dos Campeões, também contará com a presença de outros clubes importantes como PSG, Bayern, Juventus, Milan, Borussia Dortmund e Benfica. Os confrontos vão ocorrer entre os próximos dias 11 e 19.

Os dois últimos campeões europeus se colocaram nessa situação devido a campanha irregular na primeira fase da Liga dos Campeões. Os primeiros oito colocados avançaram direto para as oitavas de final do torneio. Já os times do nono ao 24º lugar disputarão essas eliminatórias para determinar os outros oito integrantes da próxima fase.

Equipes como: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa já selaram suas vagas para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O sorteio para a próxima fase será no dia 21 de fevereiro.

Confira os confrontos:

Brest x PSG

Club Brugge x Atalanta

Manchester City x Real Madrid

Juventus x PSV

Monaco x Benfica

Sporting x Borussia Dortmund

Celtic x Bayern de Munique

Feyenoord x Milan