Jhon Arias é um dos ídolos da história do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 31/01/2025 22:52

Rio - Fim da novela e com um final muito feliz para a torcida tricolor. O meio-campista Jhon Arias acertou a renovação de seu contrato com o Fluminense e permanece no clube das Laranjeiras após diversas investidas de clubes do futebol europeu. A informação é da "TNT Sports".

Jhon Arias, de 27 anos, já tinha contrato com o Flu até junho de 2026. Nesta janela de transferências, o Fluminense recebeu três propostas pela contratação do colombiano, todas recusadas. O jogador já havia externado o desejo de se mudar para o Velho Continente.

Zenit, da Rússia, Olympiacos, da Grécia, e Feyenoord, da Holanda, foram os interessados na assinatura com o colombiano, jogador da seleção de seu país. Arias é idolatrado nas Laranjeiras e a manutenção de seu contrato era tratada como sonho pela diretoria.

Neste sábado (1/2), o presidente Mário Bittencourt irá conceder entrevista coletiva no CT Carlos Castilho. A expectativa é que o mandatário confirme o tempo do novo vinculo com Jhon Arias.