Gabriel Teixeira, o Biel, deixa o Bahia após chegar no início de 2023 - divulgação /Bahia

Publicado 01/02/2025 12:02

negociação que gira em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,4 milhões), segundo o site 'ge'. O Bahia acertou a venda de Gabriel Teixeira ao Sporting, de Portugal. O atacante de 23 anos foi revelado pelo Fluminense , que também lucrará com a, segundo o site 'ge'.

Além do valor que naturalmente receberá por ser o clube formador, o Tricolor das Laranjeiras também tem direito a uma porcentagem do lucro obtido pelo clube baiano entre a compra e a venda do jogador.



Em dezembro de 2022, Biel foi vendido por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões à época).

Entretanto, o Fluminense só detinha 60% dos direitos econômicos, além de um acordo de ceder 10% de exclusividade de venda ao empresário. Por isso, teve direito a aproximadamente R$ 6 milhões pelo atacante.