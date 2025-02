Mano Menezes é o treinador do Fluminense até o final de 2025 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/02/2025 09:20

Para chegar à semifinal, o Tricolor precisará de uma campanha perfeita nos próximos cinco jogos. Entretanto, existe um problema que atormenta o técnico Mano Menezes: o desempenho em clássicos. Entre os desafios restantes, os tricolores enfrentarão Vasco e Flamengo. Rio - O Fluminense ficou em situação delicada no Carioca de 2025 após a derrota no Clássico Vovô.. Entretanto, existe um problema que atormenta o técnico Mano Menezes: o desempenho em clássicos. Entre os desafios restantes, os tricolores enfrentarão Vasco e Flamengo.

Desde a mudança do formato do Carioca em 2021, o Fluminense esteve presente nas semifinais em todos os anos. Nas quatro edições com o atual regulamento, a pontuação mínima para chegar à semifinal foi 20 pontos. Ou seja, com 15 pontos ainda em disputa, o Tricolor pode somar, no máximo, 21 — mesma marca do ano passado.

Em meio aos jogos contra Boavista, Nova Iguaçu e Bangu, o Fluminense terá clássicos em sequência contra Vasco e Flamengo. Desde a chegada de Mano Menezes, o Tricolor disputou quatro clássicos e foi derrotado em três — ganhou apenas do Rubro-Negro no returno do Brasileirão de 2024. Qualquer tropeço nos próximos jogos pode custar a vaga na semifinal.



Bicampeão carioca em 2022 e 2023, além de vice-campeão em 2021, o Fluminense ocupa o oitavo lugar com seis pontos e vê a vaga na semifinal em risco. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 21h (de Brasília), contra o Boavista, no Maracanã, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Será o primeiro jogo da equipe no estádio nesta temporada.

Vaga na Copa do Brasil de 2026 em risco

A classificação para a semifinal do Carioca também é importante para garantir vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Caso não fique entre os quatro melhores da Taça Guanabara, o Fluminense terá que ganhar a Taça Rio para assegurar uma vaga na competição nacional em 2026. O mesmo cenário aconteceu com o Botafogo nos últimos dois anos.

O Rio de Janeiro tem direito a seis vagas na Copa do Brasil. A Ferj destina os lugares aos quatro melhores da Taça Guanabara, ao campeão da Taça Rio e da Copa Rio — este último torneio apenas disputado entre os times pequenos da primeira e segunda divisão do estadual. Em 2025, a cidade será representada por Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu, Vasco, Botafogo, Portuguesa-RJ, Boavista e Olaria.

Entretanto, caso não conquiste a Taça Rio, o Fluminense terá que torcer pelo desempenho dos rivais em outras competições para garantir a vaga. No ano passado, por exemplo, os títulos do Botafogo no Brasileirão e do Flamengo na Copa do Brasil beneficiaram Boavista e Portuguesa-RJ. O Verdão foi o sexto colocado geral do Carioca, enquanto a Lusa foi a sétima.