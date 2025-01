Esquerdinha, do Fluminense, celebra assistência para Kauã Elias - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Esquerdinha, do Fluminense, celebra assistência para Kauã EliasMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 31/01/2025 10:55 | Atualizado 31/01/2025 11:01

Rio - O Fluminense encaminhou a venda de mais uma promessa. O lateral-esquerdo Esquerdinha, de 18 anos, foi negociado com o Queens Park Rangers, da Inglaterra. Os valores da negociação não foram revelados, mas o Tricolor conseguiu manter 40% dos direitos econômicos do jovem, segundo o "ge".

Esquerdinha é aguardado na Europa para realizar exames e assinar contrato em definitivo. Sem espaço no time principal após a chegada de Renê, que foi contratado para disputar posição com Gabriel Fuentes, o jovem não tinha a intenção de retornar para a base e, por isso, foi negociado.

Em 2024, Esquerdinha disputou cinco jogos e deu uma assistência. Ele também entrou em campo duas vezes na Libertadores e uma na Copa do Brasil, somando assim oito partidas no profissional. Neste ano, jogou três partidas e somou 23 minutos em campo no Carioca sob comando de Marcão.

Esquerdinha era tratado como o lateral-esquerdo mais promissor da sua geração. O jovem chegou ao Fluminense após se destacar no Projeto Guerreirinhos. Ele era titular do sub-17 do Tricolor e também da Seleção, onde atuou ao lado do companheiro de time Kauã Elias.

O lateral chamava a atenção pelo estilo ofensivo. Esquerdinha foi cotado para disputar o Sul-Americano sub-17 de 2023, mas ficou de fora da conquista do título por causa de lesão. O jovem lateral tinha contrato com o Fluminense até o fim de 2026 e multa acima de R$ 370 milhões.