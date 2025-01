Mano Menezes em treino do Flu - Lucas Merçon / Fluminense

Mano Menezes em treino do FluLucas Merçon / Fluminense

Publicado 31/01/2025 07:30 | Atualizado 31/01/2025 07:51

Rio - O Fluminense continua no mercado em busca de pelo menos mais dois reforços para o elenco na temporada de 2025. Porém, desde que anunciou Agustin Canobbio, a contratação mais cara da história do clube carioca, o Tricolor vem tendo dificuldades com valores. O Flu chegou a se acertar com o Palmeiras pela contratação do atacante Rony, porém, não houve acordo salarial para fechar a transferência.

O Tricolor continua avaliando o mercado e tem a contratação de um volante e de um atacante como prioridade. Além disso, com o afastamento de Paulo Henrique Ganso e a lesão de Renato Augusto, o clube das Laranjeiras também avalia contratar mais um apoiador.

"É um processo longo, difícil, cuidadoso, porque os jogadores que chegam nessa hora não podem ser discutíveis, tem que ser a nível de titularidade. Não é fácil achar, ainda mais para essas posições (meias) é mais difícil ainda, porque são raros. E quando achamos são extremamente caros. Tem que achar equilíbrio entre tudo isso e fazer o que precisamos fazer. Trabalhamos as férias todas, todos os dias, e acho que vamos continuar dessa forma. Prefiro que seja assim, trabalhar bastante agora para encontrar soluções e depois termos na equipe jogadores que façam a diferença em momentos importantes, como serão os jogos que temos pela frente", disse Mano Menezes após a derrota para o Botafogo.

Até o momento, o Fluminense contratou sete reforços para 2025: o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Freytes, o lateral-esquerdo Renê, o volante Hércules e os atacantes Paulo Baya, Joaquin Lavega e Agustin Canobbio.