João Neto chegou a receber chances nesta temporada pelo Fluminense, mas passou em brancoDivulgação / Portimonense

Portugal - O Portimonense, de Portugal, oficializou nesta sexta-feira (31) a contratação de João Neto por empréstimo junto ao Fluminense . O atacante, de 21 anos, assinou contrato com o clube português até junho de 2026.

"Estou muito feliz e grato pela oportunidade. O campeonato é muito competitivo, sei das minhas responsabilidades e espero esforçar-me ao máximo para ajudar o clube a conseguir vitórias e o acesso à primeira divisão", disse João Neto.

O jogador participou dos dois primeiros jogos do Fluminense no Carioca — no empate com o Sampaio Corrêa e na derrota para o Volta Redonda. Ele teve atuação discreta em ambos os duelos e passou em branco.

João Neto fez parte de uma geração tricolor que revelou nomes importantes como Matheus Martins, hoje no Botafogo, e Alexsander, que fez parte do elenco tricolor campeão da Libertadores. Na base, ele conquistou o Brasileiro Sub-17 pelo Fluminense.