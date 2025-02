Jhon Arias assinou sua extensão de contrato com o Fluminenese neste sábado (1º) - Lucas Merçon / Fluminense

Rio - A novela sobre o futuro de Jhon Arias no Fluminense , enfim, teve um ponto final. O presidente Mário Bittencourt confirmou neste sábado (1º) que o colombiano renovou seu contrato até o meio de 2028, durante coletiva ao lado do atleta no CT Carlos Castilho.

O camisa 21 garantiu que sua escolha de permanecer no Tricolor foi em conjunto com familiares e que era o "momento de escutar o coração". A tendência é de que haja uma valorização em seu vínculo, com um aumento salarial, o tornando o jogador mais bem pago do elenco.

"Foi uma decisão familiar. A gente está muito feliz aqui, minha mulher ama o Rio e quero que minha filha vivencie o amor que o pai dela está vivenciando aqui nesse clube. É o momento da gente escutar o coração e saber que o melhor para minha família é estar aqui. Jogo por amor ao Fluminense, porque amo jogar nesse clube. Quando você é feliz, tudo é mais fácil. Fiquei muito grato e me emocionei muito com o projeto que foi apresentado pelo clube. Me senti valorizado e a relação com a torcida é algo especial, algo difícil de viver duas vezes na vida. A gente espera ser muito feliz em todos os anos que estivermos aqui", disse Arias.

"É algo difícil de explicar, porque, quando jogo com esta camisa, consigo fazer coisas além do natural. Eu amo jogar com o Fluminense. Então, tudo o que faço, jogar depois de data Fifa, jogar com menos de 24 horas... Estávamos projetando jogar 30 minutos, depois fomos para 45, depois 60 e depois eu joguei o jogo todo. Eu sempre digo, sempre que tiver saúde, eu vou jogar com amor por esta camisa. E, quando se joga com amor, consegue-se coisas que vão além do natural", completou.

Um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense, o colombiano chegou em 2021 e foi um dos grandes destaques do clube carioca nas últimas três temporadas. Com 196 jogos, 43 gols e 42 assistências, ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Cariocas.

'Fome' de querer mais



Arias também classificou como "desrespeitoso" notícias sobre uma possível saída do Fluminense. Ele voltou a ressaltar a felicidade no Rio de Janeiro e deixou claro que as glórias vividas em 2023 não são suficientes.

"Eu acho que sobre os clubes, não preciso falar. Nos últimos meses, vivenciei com minha família e empresário cada semana. Achava desrespeitoso. Teve vários jornalistas, blogueiros, que cravavam que eu assinaria com outro time do Brasil, do exterior. Nunca rebatia ninguém, porque no fim a verdade sempre sai à luz. Sobre o fato, minha primeira resposta disse muito sobre isso. A gente ama o Rio, é um paraíso, uma grande cidade, estamos encantados. A gente é muito feliz aqui. Um projeto que deixa a gente muito contente, tem muita coisa para conquistar. É a ambição também. Cheguei aqui mais jovem buscando a glória fora do meu país, alcancei em 2023, mas não é suficiente para mim. Nesse clube, vou conseguir de novo. Ambição de voltar a esse patamar que merece estar", garantiu.

E o sonho de jogar na Europa?

Apesar da vontade em atuar no futebol europeu, o atacante frisou que a melhor escolha para o seu futuro é jogar no Fluminense e destacou tudo que conquistou no futebol brasileiro já o deixa marcado como "vencedor".



"Eu acho que minha resposta vai começar com uma pergunta. Você tem sonho? Eu tenho. Acho que se perguntar a qualquer um, todo mundo tem. Hoje, acho que minha melhor escolha, e tenho certeza que estou fazendo a melhor, é permanecer no Fluminense. E meu sonho hoje é estar no Fluminense. Não adianta aqui comemorar a renovação, pensando no futuro. Você pensa no futuro. O futuro pertence ao futuro. Hoje, a gente está comemorando a renovação até 2028. Sou feliz e grato ao Fluminense, você sair do seu país e conseguir tudo que consegui em um país como o Brasil, com tudo que representa para o futebol só deixa marcado na minha memória que sou um vencedor, que estou feliz e desejando seguir com saúde para continuar ajudando o Fluminense", declarou.