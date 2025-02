Neymar em sua apresentação pelo Santos ao lado do presidente Marcelo Teixeira - Nelson Almeida/AFP

Neymar em sua apresentação pelo Santos ao lado do presidente Marcelo TeixeiraNelson Almeida/AFP

Publicado 31/01/2025 21:39

São Paulo - Apresentado nesta sexta-feira (31) como novo reforço do Santos , Neymar concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro e não escondeu a empolgação por estar de volta ao clube que o projetou. O jogador, ex-Barcelona e PSG, que estava no Al-Hilal, explicou a decisão de assinar com o Peixe e indicou que trabalha para disputar sua última Copa do Mundo em 2026.

"Eu tenho algumas decisões que fogem da lógica do futebol. E algumas são impactantes. Quando tive a certeza de voltar, confesso que em janeiro, começo de janeiro, não imaginava voltar para o Santos, nem sair do Al-Hilal. Minha família estava feliz, e eu cheio de vontade de jogar", iniciou.

"Mas as coisas aconteceram e tive que tomar uma decisão. Comecei a me entristecer nos treinos, no dia a dia, e não estava sendo bom para a minha cabeça. Surgiu a oportunidade de voltar e não pensei duas vezes. Já tinha comunicado ao meu pai que queria voltar ao Santos e deu tudo certo. Estão todos contentes, eu e minha família, meus amigos nem se fala. Estou de volta, com energia renovada. Pisando aqui, me sinto com 17 anos de novo", disse Neymar.



O vínculo entre as partes, em um primeiro momento, vai somente até o dia 30 de junho. O objetivo do craque é recuperar a boa forma física e o ritmo de jogo em campo, e, claro, ajudar na temporada. Pelo Santos, Neymar irá disputar o Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão. No retorno, ele almeja reencontrar o caminho das convocações para a seleção brasileira.

"Obviamente que a Seleção é algo que quero voltar. Tenho algo a conquistar ainda (a Copa do Mundo), uma missão que acho que é minha última, então vou atrás dela de qualquer jeito. Tenho metas."

A expectativa pela estreia é grande, e ela pode acontecer na próxima quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pelo estadual. O novo camisa 10 do Peixe, questionado sobre sua futura função no time, afirmou que pode surgir como peça de versatilidade.

"Estou há muito tempo longe dos gramados, tive dois jogos no Al-Hilal depois da minha lesão. Jogo em qualquer lugar. A posição de 10 me aperfeiçoei mais ao longo dos anos, desde o PSG jogo nesta posição. Vai depender do treinador, sendo na ponta, sendo 9, de volante, do jeito que quiser."

Veja outras respostas de Neymar:

Neymar pai

"Meu pai praticamente fez tudo. Marcelo Teixeira sabe disso e tem seus méritos. Meu pai foi um cara fundamental nessa negociação e podendo fazer isso acontecer. É o time do coração dele, time da minha família, minha vó estava aqui e a abracei, não achava que poderia viver isso. Foi muita felicidade. Foi um abraço de dizer que conseguimos. Fui vitorioso nessa vida."

Importância no grupo

"Estou aqui para ajudar, foi o que falei com meus companheiros que encontrei de tarde. Venho para somar de uma forma grande. Sei o que sou e do meu potencial. Quero ajudar. Estou com vontade de ganhar, com sede de vitórias e é isso que penso."