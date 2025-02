Real Madrid perdeu para o Espanyol pela 22ª rodada de LaLiga - Manaure Quintero/AFP

Real Madrid perdeu para o Espanyol pela 22ª rodada de LaLigaManaure Quintero/AFP

Publicado 01/02/2025 20:14

O Real Madrid frustrou seus torcedores neste sábado, no estádio RCDE, em Barcelona, ao perder de 1 a 0 para o Espanyol com um gol no final do jogo. Sem repetir a eficiência de partidas anteriores, o clube merengue pressionou, teve gol anulado, bola na trave e domínio da partida. No entanto, Romero, completando um cruzamento, definiu o resultado para os anfitriões, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o tropeço somente um ponto separa a equipe merengue do segundo colocado Atlético de Madrid (49 a 48).

Com o revés, o gigante espanhol vai enfrentar justamente o vice-líder, no próximo sábado, em jogo a ser realizado no Santiago Bernabéu. O Espanyol, que estava na zona de rebaixamento, agora ocupa o 17º posto com 23 pontos. Seu próximo compromisso vai ser diante do Real Sociedad, fora de casa, no domingo.

Tendo mais iniciativa, o Real chegou a balançar a rede aos 21 minutos. Vini Jr recebeu de Mbappé, entrou pela esquerda e chutou cruzado para estufar a rede. No entanto, uma falta do atacante francês no defensor do Espanyol foi flagrada pelo juiz e o gol foi anulado.

A partir daí, o Real diminuiu o ritmo e encontrou o Espanyol bem postado em sua defesa. O confronto ficou truncado, com poucas chances, e as jogadas ofensivas rarearam. Com isso, o primeiro tempo terminou com o 0 a 0 no marcador.Na etapa final, o time merengue voltou com outra postura e passou a empilhar oportunidades de abrir o placar. Mbappé (duas vezes), Vini Jr e Rodrygo perderam chances claras de gol.

Com o passar do tempo, o relógio passou a ser um inimigo para o gigante espanhol que sofreu diante da boa marcação dos anfitriões.]Ancelotti lançou mão de Modric para tornar o time ainda mais letal e a pressão aumentou. Rodrygo acertou a trave do Espanyol que se encolheu e passou a apostar nos contra-ataques.

E no fim, o time da casa acabou premiado. Em uma rápida escapada pela direita, El-Hilali foi no fundo e cruzou para a conclusão de Romero, pelo lado esquerdo. Vitória para os mandantes e frustração para os jogadores do Real Madrid.