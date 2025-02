Toto Wolff é o chefe de equipe da Mercedes - Chris Graythen / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 01/02/2025 17:41

Rio - Chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff comparou a ida de Hamilton para a Ferrari com um divórcio amigável. Parceiros por 11 anos, ele admitiu estar feliz com a nova fase da carreira do piloto britânico e elogiou as fotos do primeiro dia dele na escuderia italiana

"É como ver seu ex-parceiro com outra pessoa pela primeira vez. Mas estou muito feliz por ele. Aquelas fotos foram icônicas e não é surpresa vindo de Lewis", afirmou Toto Wolff.

O heptacampeão chega à Ferrari para ser o substituto do espanhol Carlos Sainz Jr, agora na Williams, como companheiro de equipe do monegasco Charles Leclerc. Na última semana, ele realizou as primeiras atividades de pré-temporada em Maranello.