Neymar está de volta ao Santos e assinou contrato até o fim de junho de 2025Divulgação/Santos

Publicado 01/02/2025 15:47

preso em Tremembé (SP), por condenação de estupro na Itália. Neymar chegou ao Santos e promete retribuir a atenção e o apoio que recebeu de Robinho quando era uma jovem promessa da base. Agora, o badalado camisa 10 se prepara para ajudar Robson Junior, filho do ex-jogador

A troca de mensagens entre Neymar e Robson Junior

O garoto de 16 anos, que participou da Copinha deste ano e é conhecido como Juninho, já treina também com os profissionais em alguns momentos. Ele primeiro prestou uma homenagem ao ídolo, em uma postagem no Instagram com um vídeo de diversas imagens dos dois juntos.



"Um dia, ele também foi fã e hoje é meu ídolo do futebol! Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade e a alegria de viver esse momento. Bem-vindo de volta, Ney! Ansioso para te encontrar nos gramados", escreveu o filho de Robinho.



E Neymar respondeu ao Robson Junior com um comentário em que fez a promessa.



"Bora moleque, teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você", escreveu.



Em 2010, no início da carreira, o atacante atuou junto a Robinho e eles conquistaram o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O ex-jogador está preso desde março de 2024 no Brasil, condenado a nove anos por estupro.