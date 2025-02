Fábio Carille, técnico do Vasco, em entrevista coletiva - Reprodução

Fábio Carille, técnico do Vasco, em entrevista coletivaReprodução

Publicado 01/02/2025 20:41

Espírito Santo - Após o empate com o Volta Redonda neste sábado (1), em Cariacica , Fábio Carille concedeu entrevista coletiva e reconheceu que o Vasco teve desempenho abaixo do esperado em relação ao jogos anteriores, com três vitórias consecutivas. O técnico garantiu que irá trabalhar para corrigir os erros apresentados no Kleber Andrade.

"Nós vamos melhorar, é um time qualificado, fizemos três jogos para o início, os três últimos jogos com três vitórias, que acho que para o início foi acima do esperado, para uma evolução de parte física, de parte técnica e de entendimento da ideia de jogo. Hoje, ficamos abaixo. Nas três vitórias, não quer dizer que estava tudo certo, a gente sabia que nós temos que melhorar bastante. E o resultado de hoje não quer dizer que está tudo errado. A gente tem um caminho. É potencializar essa ideia, passar confiança para os jogadores para que a gente continue a nossa caminhada", disse.

Os próximos dias da comissão técnica serão de muito estudo visando o clássico de quarta-feira (5) com o Fluminense, em Brasília. Carille elogiou a atuação do Volta Redonda, valente para fazer a manutenção da liderança, e exaltou o carinho recebido em terras capixabas.

"A bola parada sempre foi muito decisiva em todos os lugares. A gente tem que trazer isso ao nosso favor, tanto defensiva quanto ofensivamente. O torcedor fez uma festa linda. Apoiou e vaiou quando teve que vaiar. Pegamos um time bem organizado. Percebi o Vasco precisando fazer um pouco mais de força para fazer as jogadas, para acompanhar", destacou.

"É sentar com todos os departamentos no começo da semana, saber se a gente errou na carga de trabalho porque esses jogadores não atuaram na quarta-feira. Mas é o início de trabalho. Time lutou mesmo na dificuldade e quase marca o terceiro gol para parabenizar essa torcida, que vem nos apoiando", completou.

Com o resultado, o Vasco não ultrapassou o adversário do Sul do estado na tabela e perdeu a chance de assumir a liderança. A equipe agora soma 13 pontos e continua invicta no Carioca, com três vitórias e quatro empates.

Veja outras respostas de Fábio Carille:

Escalação para o clássico

"Não consigo te responder isso. Eu sou muito do jogo a jogo. O jogo do Volta Redonda acabou agora. Agora na viagem, conversando com os auxiliares ali, eu já começo a esboçar para que segunda-feira todos já saibam quem vão ser os titulares. Então é muito cedo, muito cedo mesmo para eu te responder sobre isso."

Erros da defesa nos gols do Voltaço

"O primeiro gol que a gente tomou, a nossa transição defensiva foi muito boa. Nós fechamos como tínhamos que fechar. Já olhei o vídeo ali dos gols feitos e dos gols tomados. Uma infelicidade ali do João tirar, mas a gente voltou bem, transitou bem e faz parte de acontecer o segundo gol. O gol veio, sim. Poderíamos ter temporizado mais, ter tido mais calma. Costumo falar para os jogadores que não se roubam a bola de qualquer jeito, tem um pouquinho mais de paciência, mas eles vão entender e a gente vai diminuir esses erros defensivos."

Algumas vaias no fim

"A respeito das vaias, eu não posso te dizer, eu me fecho muito no jogo. Eu concentro ali e converso muito com as pessoas que estão ali no trabalho do jogo comigo. Não sei o que te dizer, mas desde que partir do momento que não tenha violência, tudo é válido."

Possível contratação de Bruma

"Sobre negociação, não me meto nesse negócio aí não. Mas (Bruma) é um jogador qualificado, de uma característica que nós não temos no grupo, Mas como estão as negociações, quanto ele vai ganhar, vai deixar de ganhar, não sei, não quero saber. Que chegue o jogador com qualidade que nem ele para nos ajudar."