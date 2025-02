Brian Rodríguez (à direita), do América-MEX, estava na mira do Vasco - Rodrigo Oropeza / AFP

Publicado 31/01/2025 16:50 | Atualizado 31/01/2025 21:01

Rio - O América-MEX recusou mais uma investida do Vasco pelo atacante Brian Rodríguez, e as negociações estão congeladas neste momento. Os valores ofertados pelo Cruz-Maltino giravam na casa dos 7 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões), mas os mexicanos recusaram por não terem tempo na janela para chegada de uma peça de reposição.

A janela para contratações no México se encerra no domingo (2/2), e o Campeonato Mexicano está na 5ª rodada do Clausura. O América, junto com os representantes do jogador, comunicou que a negociação só poderia ser viabilizada para o meio do ano. As informações são do site "GE".

As tratativas com a equipe mexicana treinada pelo brasileiro André Jardine tiveram início na primeira metade de janeiro, com proposta por volta dos 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões). As partes foram ajustando valores, mas o impasse acabou atrapalhando.

O Vasco trata a ponta esquerda como prioridade máxima na janela. Ao virar a página sobre Brian Rodríguez, a diretoria do Cruz-Maltino foca em outros nomes.