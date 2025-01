Brian Rodríguez é desejo do Vasco - Divulgação / América

Publicado 31/01/2025 08:30 | Atualizado 31/01/2025 08:32

Rio - O atacante Brian Rodríguez, de 24 anos, é o grande sonho do Vasco nesta janela de transferências. O Cruz-Maltino já fez propostas pelo jogador do América, do México, mas teve suas tentativas declinadas, porém, com a negociação de alguns atletas, o clube carioca poderá aumentar o valor desembolsado para fechar negócio. As informações são do portal "GE".

A proposta feita pela equipe de São Januário e recusada foi em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões). O valor é inferior aos 6 milhões de dólares (algo em torno de R$ 32 milhões) pagos pelo clube mexicano em 2022 para tirar Brian Rodríguez do Los Angeles, equipe da MLS.

O clube carioca irá conseguir aumentar os valores porque rescindiu o contrato com Serginho e Emerson Rodríguez, além do empréstimo de Leandrinho para o futebol árabe. As negociações aumentaram o orçamento do Cruz-Maltino.

O Vasco entende que Brian Rodríguez daria um ganho muito grande ao elenco e principalmente aumentaria o poder ofensivo da equipe. O desejo do clube carioca pelo uruguaio é antigo e começou no meio do ano passado, porém, na ocasião não houve evolução.

Revelado pelo Peñarol, Brian Rodríguez passou pelo Los Angeles, foi emprestado ao Almeria, da Espanha, e defende o América desde 2022. Na temporada atual, ele entrou em campo em 20 jogos, fez sete gols e deu sete assistências.