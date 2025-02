Vegetti em ação no empate do Vasco com o Volta Redonda - Divulgação/Vasco

Publicado 01/02/2025 18:40

Espírito Santo - No confronto direto valendo a liderança do Campeonato Carioca , neste sábado (1), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, o Vasco lutou até o final e conseguiu, ao menos, um empate para manter a invencibilidade na competição. Após ficar duas vezes atrás do placar, a equipe comandada por Fábio Carille entregou muita energia até o fim e contou com brilho de Vegetti, que marcou duas vezes, para garantir o 2 a 2 contra o Volta Redonda. João Victor (contra) e Bruno Santos fizeram para o Voltaço. Todos os gols saíram na segunda etapa.

Com o resultado, o Gigante da Colina aguarda o desfecho da rodada, mas fica na segunda colocação com 13 pontos somado, enquanto a equipe do Sul do estado lidera com a mesma pontuação, mas levando a melhor no número de vitória.

Primeiro tempo morno

Chegando de três vitória consecutivas pelo estadual, Fábio Carille mandou mais uma vez a equipe considerada titular. Longe de São Januário, o comandante viu um cenário muito complicado diante do adversário, dono de uma das melhores campanhas.



O Vasco tentou muito e com algumas variações de jogadas para furar o bloqueio do Volta Redonda, muito bem montado pelo técnico Rogério Corrêa. Ora com Piton aparecendo pela esquerda, Ora com jogo mais centralizado, o Cruz-Maltino via cenário de a bola chegar no terço final e voltar após corte dos adversários. Muita dificuldade.



A primeira etapa terminou sem gols marcados e poucas chances claras, sendo apenas uma para cada lado. O jogo físico foi destaque principalmente na zona de meio-campo, com a trinca formada por Tchê Tchê, Jair e Coutinho sendo muito bem marcada. Do outro lado, o Volta Redonda teve Chay, ex-Botafogo, como principal peça.

Lá e cá

Logo no início do segundo tempo, o Vasco saiu atrás do marcador em jogada de muito azar. O Voltaço saiu em contra-ataque pela esquerda e Robinho recebeu sozinho, ajeitando na frente, mas perdendo o tempo de bola. João Victor chegou para corar e tocou contra o próprio gol aos sete minutos.



Sem tempo para lamentar, o Cruz-Maltino foi ao ataque pela esquerda e arrumou pênalti aos 10 minutos após Cayo Tenório acertar o volante Jair dentro da área. O artilheiro Vegetti foi para a bola com a perna direita, tirou do goleiro Jean em cobrança segura no centro e deixou tudo igual.



Pouco tempo depois, aos 18, a equipe do Sul do estado voltou a comandar o marcador com um belo gol. Aos 18, Lucas Oliveira recebeu bola nas costas, não conseguiu cortar e Bruno Santos saiu cara a cara com Léo Jardim. O atacante do Volta Redonda tocou por cima, com categoria, e marcou o segundo.

Erros dificultam

Após a parada técnica na casa dos 25 minutos, o Cruz-Maltino, que criou expectativas por uma melhora na construção de jogadas, irritou a torcida. O time passou a errar muitos passes no meio-campo, se mostrava lento contra um Volta Redonda bem fechado e paciente.

O "pirata" resolve

Na base do sufoco na reta final, aos 48 minutos, Vegetti mostrou o motivo de ser a principal esperança de gols no ano. Mais uma vez, o camisa 99 salvou o Vasco e chegou ao quarto gol para evitar a derrota e dar ao menos um ponto para diminuir a frustração. Em cobrança de escanteio, Lucas Piton cruzou na medida e o argentino apareceu no meio da zaga para cabecear no canto esquerdo de Jean.



No último lance do jogo, aos 52, João Victor quase se redimiu para dar a vitória. Mais uma vez Piton cruzou na medida, Jean se atrapalhou na saída e o zagueiro se antecipou para cabecear. A bola tirou titã da trave esquerda e saiu. Este foi o último ato em Cariacica.

FICHA TÉCNICA



VASCO 2 X 2 VOLTA REDONDA



Local: Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Data e hora: 1/2 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Arbitragem: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Thiago Rosa Espósito e Lucas Castro dos Santos



Gols: Vegetti 12'/2ºT e 48'/2ºT (VAS); João Victor (contra) 7'/2ºT, Bruno Santos 18'/2ºT (VRE)



Cartões amarelos: Sánchez (VRE)



VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Oliveira e Lucas Piton; Jair (Mateys Carvalho), Tchê Tchê (Lukas Zuccarello), Philippe Coutinho e Paulinho (Payet); Alex Teixeira (Hugo Moura) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.



VOLTA REDONDA: Jean, Cayo Tenório (Sánchez), Gabriel Bahia, Fabrício e Juninho; Pierre, Robinho (Henrique Silva) e Luciano Naninh (PK); Chay (Bruno Barra), MV e Bruno Santos (Heliardo). Técnico: Rogério Corrêa.