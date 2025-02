Seleção brasileira perdeu para a Colômbia no Sul-Americano Sub-20 - Juan Barreto/AFP

Seleção brasileira perdeu para a Colômbia no Sul-Americano Sub-20Juan Barreto/AFP

Publicado 01/02/2025 21:48

Em uma partida apenas para cumprir tabela, a seleção brasileira foi derrotada por 1 a 0 pela Colômbia neste sábado pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Sul-Americano Sub-20 no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. As duas equipes já estavam classificadas para o hexagonal final da competição, que começa na terça-feira e terá também Uruguai, Chile, Paraguai e Argentina.

Após a goleada sofrida diante da Argentina (6 a 0) na estreia na competição, a seleção de Ramon Menezes venceu Equador e Bolívia, se classificou com antecedência e agora busca uma das quatro vagas à Copa do Mundo Sub-20, que será disputada no Chile em 2026. Terceiro colocado no Grupo B, o Brasil estreia no hexagonal contra o Uruguai, melhor equipe do Grupo A.

A Colômbia vem sendo uma pedra no sapato dos brasileiros no sul-americano Sub-20. Nos últimos oito confrontos entres as seleções na competição, os colombianos venceram três e empataram cinco.

O primeiro tempo deste sábado foi de muita disputa pela posse de bola, e o Brasil conseguiu as melhores chances para abrir o placar. O goleiro Rojas, da Colômbia, fez duas boas defesas, em finalizações de Rayan pelo lado direito do ataque e Nathan pela esquerda. Sem uma oportunidade clara na primeira etapa, os colombianos aproveitaram um momento de desatenção no começo do segundo tempo.

Logo aos 2 minutos, Villarreal foi lançado nas costas da defesa brasileira pelo lado direito. Ele entrou na área e chutou cruzado, sem chance para o goleiro Felipe Longo. Foi a primeira vez no Sul-Americano que Colômbia marcou sem ser em uma jogada de bola parada.

O empate do Brasil quase saiu aos 12 minutos. Rayan cobrou falta da entrada da área, o goleiro Rojas defendeu, mas rebateu para o meio da área, Gabriel Moscardo aproveitou o rebote, mas acertou na trave esquerda. Em desvantagem no placar, o Brasil buscava o ataque, mas ficava exposto às investidas colombianas.

Mesmo em lances em que estava postado na defesa, o Brasil apresentava momentos de desatenção. Aos 31 minutos, a Colômbia acertou a trave após uma cobrança de lateral na área do Brasil. No final do jogo, as tentativas de empate foram com cruzamentos pelo alto. Em uma dessas jogadas, Breno Bidon conseguiu encobrir o goleiro Rojas de cabeça, mas o zagueiro Mosquera salvou quase em cima da linha. Mesmo poupando jogadores para o hexagonal, a Colômbia chegou ao primeiro lugar do Grupo B na rodada final.