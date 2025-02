Thiago Wild perdeu por 2 a 0 - Jasper Jacobs/AFP

Publicado 01/02/2025 16:32 | Atualizado 01/02/2025 16:33

Número um do Brasil e 76 do mundo, Thiago Wild fez um segundo set equilibrado com Arthur Fils, 19º do ranking, neste sábado, pela fase classificatória da Copa Davis, mas foi derrotado por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h07min. O jogo foi marcado por decisões polêmicas da arbitragem e, no cumprimento na rede após o jogo, Wild questionou o rival que não apontou um suposto erro do árbitro.

Jogando em casa, em quadra dura e coberta em Orléans, a França abriu 2 a 0 e precisa de uma vitória em três jogos neste domingo para avançar à segunda rodada da Copa Davis, na briga por um lugar na etapa final da competição, em novembro. Na partida que abriu o confronto, João Fonseca foi derrotado por Ugo Humbert.

Após ter o saque o quebrado duas vezes no primeiro set e ver o rival fechar o primeiro set em 6/1, Wild travava uma disputa bastante equilibrada na segunda parcial, que avançou sem quebras de serviço até o nono game. Pressionado, Wild salvou três break points na sequência. Na quarta chance que o francês teve para derrubar o saque do adversário o lance foi definido na rede.

Fils rebateu em direção ao brasileiro, que desviou. A bola foi para fora, mas o árbitro marcou que ele havia tocado em Wild, que protestou muito e pediu que Fils dissesse que não houve o toque. O francês acatou a decisão do árbitro. O capitão brasileiro, Jaime Oncins, também reclamou com o juiz, mas a decisão foi mantida, e Fils abriu 5 a 4 e tinha o saque para fechar o jogo.

No décimo game, nova polêmica. No 30 a 30, o árbitro considerou que o brasileiro desafiou uma bola, o que foi negado por Wild, que prosseguiu na jogada. O vídeo mostrou que a bola foi dentro, o que deu o match point para Fils. Na sequência o francês fechou o jogo e fez 2 a 0 para França.

Na rede, ao cumprimentar o rival, Wild o questionou por não ter falado que ele não havia tocado na bola no nono game. Fils não gostou, e eles discutiram. Antes da entrevista em quadra, o francês foi vaiado pela torcida brasileira.

O Brasil precisa vencer os três jogos neste domingo, começando com Rafael Matos e Marcelo Melo contra Benjamin Bonzi e Pierre Hugues Herbert. Na sequência jogam Wild contra Ugo Humbert. João Fonseca fecha o confronto com Fils. Se perder alguma partida, o Brasil vai para a repescagem da Davis.