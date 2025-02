Neymar foi apresentado pelo Santos na Vila Belmiro - Nelson Almeida/AFP

Neymar foi apresentado pelo Santos na Vila BelmiroNelson Almeida/AFP

Publicado 31/01/2025 18:21

São Paulo - Ele está de volta ao futebol brasileiro e para vestir a camisa do clube que o revelou. Nesta sexta-feira (31), na Vila Belmiro, Neymar foi apresentado como nova contratação do Santos para a temporada de 2025 e celebrou o acerto. O craque rescindiu com o Al-Hilal e atuará no Brasil depois de 12 anos. O dia foi muito movimentado para o astro da equipe comandada por Pedro Caixinha.

#THEPRINCEISBACK!



Ele foi e voltou. Cumpriu sua promessa. Neymar Jr. está de volta ao Peixão! Ídolo de uma geração, responsável por seguir com o legado de Rei Pelé, o craque retorna à sua casa para tirar a sagrada camisa 10 do armário e encantar o planeta novamente.… pic.twitter.com/zCfQJyVoTn — Santos FC (@SantosFC) January 31, 2025

A cerimônia na Baixada Santista foi longa. Por volta das 16h, o Santos abriu os portões do estádio para a chegada de torcedores, que acompanharam a entrada do astro ex-Barcelona e PSG no gramado. Os ingressos foram esgotados. O evento teve show de diversos artistas, como Mano Brown, Projota, Supla, MC GP e MC Bin.

Neymar, acompanhado da família, chegou de helicóptero às 17h para assinatura de contrato com o Peixe. Ele foi direto ao CT Rei Pelé para conhecer os novos companheiros de elenco e assinar o contrato. Das mãos do presidente Marcelo Teixeira, ele recebeu inicialmente a camisa 11, número que usou em sua primeira passagem. Ele, no entanto, vestirá a 10 de Pelé.



O "Ney Day" (Dia do Ney), ainda contou com presença de convidados ilustres e ídolos de diversas gerações do clube. No gramado, uma camisa gigante foi exposta com a frase escrita pelo jogador na época em que se transferiu ao Barcelona: "Eu vou, mas eu volto!".

Aquela frase. Aquela promessa. #ThePrinceIsBack pic.twitter.com/qAfRhDW01h — Santos FC (@SantosFC) January 31, 2025 Em um ônibus do clube, o jogador chegou com a diretoria e por volta das 20h cumprimentou os torcedores em um grande palco montado no meio do gramado. Ele, utilizando a conhecida faixa na cabeça com os dizeres "100% Jesus", deu suas primeiras palavras como a nova contratação do Peixe.

"É um dia muito especial pra mim. Estou muito feliz. Falei ali dentro que quando eu era um menino, eu pisei na Vila Belmiro com essa faixa aqui (100% Jesus) e eu não podia deixar de voltar assim. Eu estou muito contente, muito feliz, vivemos muitos momentos lindos aqui e eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para viver. E se depender de mim, se depender do amor e do carinho que eu tenho por esse clube, não vai faltar força, garra, determinação, fé e obviamente muita ousadia", disse.

"Aqui estão os meus filhos, a minha mulher, a minha mãe, o meu pai, os meus melhores amigos e a torcida mais maravilhosa desse mundo. E esse dia vai ficar guardado pro resto da minha vida. Obrigado por cada um que está fazendo parte desse momento. Obrigado pelas pessoas que estão acompanhando de longe, que torcem pela minha felicidade, que torcem por mim e que a partir de agora vão torcer pro Santos. Vamos que vamos", emendou.

Nas arquibancadas da Vila Belmiro, os santistas ergueram bandeiras, acenderam sinalizadores e cantaram o nome do ídolo. Pelo Santos, Neymar conquistou Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana e três edições de Campeonato Paulista.