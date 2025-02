Ednaldo Rodrigues é o presidente da CBF - Divulgação

Publicado 31/01/2025 22:04

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) legitimou nesta sexta-feira (31), em processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, a eleição da Confederação Brasileira de Futebol em 2022, que colocou Ednaldo Rodriguez na cadeira de presidente. O órgão aceitou o acordo firmado nos últimos dias e sugeriu o fim da ação.

A manifestação do MP põe fim à disputa judicial que teve início em 2023 e culminou no afastamento de Ednaldo. Na época, José Perdiz ocupou o cargo de forma interina. Nos próximos passos o STF ainda precisa homologar o acordo com outros documentos assinados por cinco dirigentes da federação de Minas Gerais.

"Assim, considerando que o acordo noticiado nos autos implica o reconhecimento da validade do TAC que dera origem às Assembleias-Gerais mencionadas, não se opõe o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro à sua homologação, com a consequente homologação do TAC e extinção da Ação Civil Pública...", diz trecho do ofício.

Ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues foi eleito vice-presidente na diretoria de Rogério Caboclo, afastado sob acusações de assédio sexual na CBF. Ele foi eleito em 23 de março de 2022 para mandato de quatro anos na chapa Renovação e Purificação do Futebol Brasileiro.

A partir de 23 de março, Ednaldo já poderá convocar novas eleições - seu mandato vai até 2026. O pleito já tem o ex-jogador Ronaldo como pré-candidato.