Neymar foi apresentado como novo reforço do Santos - Nelson Almeida/AFP

Publicado 31/01/2025 20:36

Neymar, enfim, foi recebido pelos torcedores do Santos na Vila Belmiro. Nesta sexta-feira (31), o Peixe apresentou o craque como novo reforço da temporada com a presença de mais de 12 mil torcedores, que lotaram as arquibancadas do estádio. O evento contou com shows de músicos torcedores do clube e ídolos de diversas gerações. O jogador se emocionou ao lado dos familiares.