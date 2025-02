Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor tiveram rivalidade reacendida nos últimos dias - (Foto: Reprodução Instagram)

Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor tiveram rivalidade reacendida nos últimos dias (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 31/01/2025 18:00

Ao contrário do que muitos imaginam, a rivalidade entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov segue viva entre eles. O mais novo capítulo teve início após o irlandês ver seu compatriota, Paul Hughes, que foi derrotado por Usman Nurmagomedov na luta principal da "PFL Champions Series 1", realizado no último sábado (25), em Dubai (EAU), conversando tranquilamente com Usman e também com Khabib.



McGregor fez duras críticas ao compatriota e, ao saber disso, Khabib saiu em defesa de Paul Hughes. Por meio de uma publicação em seu Instagram, o russo saiu em defesa de Hughes e reacendeu a rivalidade com Conor com ofensas direcionadas ao irlandês. "The Notorious", vale ressaltar, se irritou com o fato de Paul, ao conversar com Khabib e Usman Nurmagomedov, ter buscado a reconciliação entre os atletas da Irlanda e do Daguestão no MMA, que foi claramente afetada pela grande rivalidade entre McGregor e Khabib.