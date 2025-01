Patrício Pitbull é um dos grandes nomes da história do MMA brasileiro - (Foto: Divulgação/Bellator)

Publicado 31/01/2025 09:00

Patrício Pitbull pode em 2025 estrear pelo UFC. O próprio lutador confirmou, em seu canal no YouTube, o "Pitbull Brothers", que está em negociação com a franquia liderada por Dana White, após ser liberado do contrato que tinha com a PFL - organização que comprou o Bellator e assumiu todos os direitos em 2023.



"No primeiro momento, eu entrei em contato com o Bellator, na verdade com a PFL, que eram os novos donos. Aquele Bellator que estávamos acostumados a tratar, já não era mais a mesma coisa", disse Patrício, que seguiu:



"Achamos melhor, por vários motivos, pedir a liberação e tentar experimentar novos ares, no meu caso, outra organização. Estamos tentando fechar um acordo com o UFC. Estamos em negociação e tentando ver se vai dar certo", encerrou.