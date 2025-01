BJJ Storm 11 promete lutas de alto nível e fortes emoções - (Foto: Andre Jung)

Publicado 31/01/2025 07:30

Fundado em 2022, o BJJ Storm segue crescendo ano após ano e, para a temporada 2025, conta com um apoio especial para subir ainda mais de nível. Trata-se da Ademicon, empresa de consórcios e que viu no evento de Jiu-Jitsu uma chance de parceria.



Divulgado recentemente, o calendário deste ano conta com quatro etapas e mais de R$ 140 mil a serem distribuídos. Além do aumento das premiações e da divisão dos absolutos em dois por faixa / categoria / idade, outra novidade são 60 lutas casadas valendo cinturão – com transmissão no canal do YouTube – mediante inscrições e desafios entre os atletas interessados.



"A Ademicon tem uma cultura interna de incentivo ao esporte. E nossa visão é que no consórcio, como no esporte, o espírito de equipe e a disciplina são fundamentais. Em ambos a colaboração e o planejamento se fazem necessários para alcançar o sucesso", explicou Leonardo Vidotti, gerente regional de MG e ES, que completou:



"Nossa empresa vive um momento parecido com o BJJ Storm, de expansão. E graças ao Mário e o Brunão, duas referências que trouxeram essa oportunidade para nós, seremos parceiros em 2025 nesse projeto incrível".

Caloquinha (ao centro), presidente do BJJ Storm, e Ademicon celebram parceria (Foto: Divulgação)

O primeiro evento do ano, o BJJ Storm 11, está marcado para os dias 22 e 23 de março, no SESC Contagem, em Minas Gerais, e tem inscrições abertas no site www.bjjstorm.com.br. Ao fim da temporada, os campeões do ranking ainda serão premiados com passagens para o Mundial de Jiu-Jitsu 2026 da IBJJF.



"A nossa expectativa em relação a essa parceria é muito boa. Gosto de fazer uma analogia que a cada cinco sonhos do brasileiro, quatro a gente consegue realizar através dos nossos produtos, então essa parceria é fundamental para alcançar mais pessoas", encerrou Leonardo. O primeiro evento do ano, o BJJ Storm 11, está marcado para os dias 22 e 23 de março, no SESC Contagem, em Minas Gerais, e tem inscrições abertas no site www.bjjstorm.com.br. Ao fim da temporada, os campeões do ranking ainda serão premiados com passagens para o Mundial de Jiu-Jitsu 2026 da IBJJF."A nossa expectativa em relação a essa parceria é muito boa. Gosto de fazer uma analogia que a cada cinco sonhos do brasileiro, quatro a gente consegue realizar através dos nossos produtos, então essa parceria é fundamental para alcançar mais pessoas", encerrou Leonardo.