Publicado 31/01/2025 18:46

assinatura do contrato de Neymar com o Santos, na tarde desta sexta-feira (31), no CT Rei Pelé. No momento em que o atacante assinaria o documento, a caneta falhou, arrancando risadas. Rio - Um imprevisto marcou o momento da, na tarde desta sexta-feira (31), no CT Rei Pelé. No momento em que o atacante assinaria o documento, a caneta falhou, arrancando risadas.

A caneta falhou na hora que o Neymar foi assinar o contrato com o Santos KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



pic.twitter.com/rptDDcDaQt — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) January 31, 2025 "Deram uma caneta que não funciona. É pra assinar, tem certeza?", brincou o craque.

avião avaliado em quase R$ 500 milhões. Depois, seguiu de helicóptero para Santos. A festa de apresentação será nesta noite, na Vila Belmiro. Neymar chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira, em umDepois, seguiu de helicóptero para Santos. A festa de apresentação será nesta noite, na Vila Belmiro.

No CT Rei Pelé, Neymar teve seu primeiro contato com o técnico Pedro Caixinha e os novos companheiros. O Peixe entra em campo neste sábado (1º), às 20h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Paulistão.

Neymar chega ao Santos após rescindir seu contrato com o Al-Hilal. Os árabes desembolsaram 90 milhões de euros, cerca de R$ 487 milhões para tirar Neymar do PSG em 2023. No entanto, o atacante jogou muito pouco, já que ficou um ano parado por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. No total, foram sete partidas, um gol e duas assistências.



Revelado pelo Santos, Neymar se transferiu para o Barcelona em 2013. Ele atuou por quatro temporadas na Espanha, por seis anos no PSG, antes de chegar ao Al-Hilal. O atacante disputou as últimas três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022).