Veja fotos do avião que trouxe Neymar ao Brasil, avaliado em quase R$ 500 milhões

Rio - Foram quase 18 horas de viagem desde a decolagem na Arábia Saudita, mas Neymar não pode reclamar de falta de conforto em sua viagem para se apresentar ao Santos. O craque brasileiro fretou uma aeronave modelo Gulfstream G700, um dos mais velozes e modernos jatos da atualidade, avaliado em pelo menos US$ 80 milhões (cerca de R$ 468 milhões).

O avião, que saiu de Riad, fez apenas uma parada na Nigéria para abastecimento. Depois, seguiu para São Roque, no interior de São Paulo, onde pousou nesta sexta-feira (31). A aeronave conta com autonomia de mais de 14 mil quilômetros, capacidade para 13 passageiros e pode atingir algo perto de 1.150km/h, algo próximo a velocidade do som.