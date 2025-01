Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 31/01/2025 12:57

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, está de preparando para o verão. A beldade mostrou em seu stories no perfil oficial do Instagram que está realizando bronzeamento artificial. Ela exibiu sua marquinha para seus seguidores.

Musa do Cerro, Veronica Almiron Reprodução / Instagram

Na imagem, Vero Almiron apareceu de lado, com o celular na frente, tapando seus seios, e com apenas uma marquinha de fita contornando a parte de baixo do biquíni. A beldade exibiu um corpaço como de costume.

Veronica Almiron é bastante conhecida no seu país. Musa do Cerro Porteño, um dos principais clubes do Paraguai, a beldade tem mais de 216 mil seguidores no Instagram.