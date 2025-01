Tiemoué Bakayoko deve defender o Sport em 2025 - Instagram/Bakayoko

Publicado 31/01/2025 12:10 | Atualizado 31/01/2025 12:10

Rio - O Sport está próximo de anunciar uma contratação de peso para a temporada de 2025. Trata-se do volante francês Tiemoué Bakayoko. O jogador, de 30 anos, aceitou a proposta do clube pernambucano e busca a liberação do contrato com o PAOK, da Grécia, segundo o portal grego "PAOK24".

Bakayoko tem contrato com o PAOK até junho deste ano e, com isso, já pode assinar pré-contrato com outro clube. Fora dos planos dos gregos, o jogador busca a rescisão do vínculo para assinar por dois anos com o Leão da Ilha do Retiro. O salário "atrativo" também ajudou a convencê-lo a jogar no Brasil.

O volante francês foi revelado pelo Rennes, da França, e fez toda a sua base no futebol francês. Bakayoko teve passagens por Milan e Napoli, da Itália, Chelsea, da Inglaterra, além dos franceses Monaco e Lorient. Ele estava no PAOK desde o ano passado, onde disputou apenas nove partidas.