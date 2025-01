Bola da Copa do Mundo tem as cores e grafismos que homenageiam os Estados Unidos - Divulgação

Publicado 31/01/2025 12:09 | Atualizado 31/01/2025 12:58

acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

A Fifa e a Adidas apresentaram nesta sexta-feira (31) a bola que será utilizada no Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos. Botafogo Fluminense estarão presentes no torneio, que

O design tem as cores do país-sede, vermelho, azul e branco, além de incorporar gráficos e emblemas que homenageiam os Estados Unidos, como estrelas. Além disso, as bordas irregulares e as listras desconstruídas representam a bandeira estadunidense.



A bola ainda possui uma tecnologia que vai ajudar a arbitragem a identificar impedimento e algumas infrações, como toque de mão na bola. Para isso, há um chip que envia dados em tempo reral ao sistema de comunicação do árbitro.



O comunicado da Fifa ainda promete maior precisão no jogo graças ao formato de painel de 20 peças com ranhuras em relevo estrategicamente posicionadas na parte externa da bola.



Os grupos de Botafogo, Flamengo e Fluminense



O Glorioso, único dos cariocas que não foi cabeça de chave, pegou dois europeus no grupo B: PSG e Atlético de Madrid. O outro adversário é o Seattle Sounders, logo na estreia.



Já o Rubro-Negro ficou no D, que terá também Chelsea e León, do México. A primeira partida no torneio será contra o Esperance, da Tunísia, que entrou no Mundial pelo ranking.



E o Tricolor está no grupo F e encara o Borussia Dortmund na estreia. Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, completam o grupo. Os dois entraram pelo ranking em seus continentes.



Todos os grupos do Mundial de Clubes



Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly (Egito), Inter Miami (EUA);

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders (EUA);

Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City (Nova Zelândia), Boca Juniors, Benfica;

Grupo D: Flamengo, Esperance (Tunísia), Chelsea, León (México);

Grupo E: River Plate, Urawa Reds (Japão), Monterrey (México), Inter de Milão;

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns (África do Sul);

Grupo G: Manchester City, Wydad (Marrocos), Al Ain (Emirados Árabes), Juventus;

Grupo H: Real Madrid, Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México), Red Bull Salzburg (Áustria).