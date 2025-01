Wesley está extremamente valorizado no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/01/2025 12:21 | Atualizado 31/01/2025 12:23

Rio - O Flamengo recusou mais uma proposta do exterior pelo lateral-direito Wesley. O Zenit, da Rússia, ofereceu algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 151,02 milhões) pela contratação do jogador, de 21 anos. As informações foram dadas pelo jornalista Venê Casagrande.

O Rubro-Negro deseja manter o jovem ao menos até a disputa do Mundial de Clubes, em junho, e também acredita que é possível conseguir uma oferta ainda melhor pelo lateral-direito em 2025. O clube confia que Wesley irá se valorizar ainda mais.

No ano passado, o Flamengo chegou muito perto de negociar Wesley com a Atalanta, da Itália, no meio da temporada. Porém, devido ao fato do Rubro-Negro atrasar a liberação, os italianos acabaram desistindo. O valor da proposta foi de 16 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões na época).

Wesley se profissionalizou pelo Flamengo em 2022. Ele entrou em campo pelo clube carioca em 108 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. O jogador conquistou um título da Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca como profissional do Rubro-Negro.