Carlos Alcaraz foi emprestado pelo Flamengo ao Everton, da Inglaterra - Gilvan de Souza / Flamengo

Carlos Alcaraz foi emprestado pelo Flamengo ao Everton, da InglaterraGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/01/2025 14:23

saída de Carlos Alcaraz para o Everton, da Inglaterra, anunciada nesta sexta-feira (31), pegou a torcida do Flamengo de surpresa. O meia será emprestado ao clube inglês com obrigação de compra ao fim do contrato, caso metas estabelecidas sejam alcançadas. Rio - A, anunciada nesta sexta-feira (31), pegou a torcida do Flamengo de surpresa. O meia será emprestado ao clube inglês com obrigação de compra ao fim do contrato, caso metas estabelecidas sejam alcançadas.

marcar um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca. Nas redes sociais, os rubro-negros não esconderam o espanto com a notícia da negociação. O anúncio aconteceu um dia após o meia argentino ser titular e

Veja algumas reações:

O que motivou a saída de Alcaraz



A diretoria do Flamengo decidiu pela negociação por entender, junto a Filipe Luís, que Alcaraz não tem características que se encaixam no perfil e no esquema de jogo do treinador.



"A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol", explicou o diretor de futebol, José Boto.



"A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube", explicou José Boto, Diretor de Futebol do Flamengo.