Danilo vive o sonho de jogar pelo Flamengo, clube do coração - Gilvan de Souza / Flamengo

Danilo vive o sonho de jogar pelo Flamengo, clube do coraçãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/01/2025 11:31 | Atualizado 31/01/2025 11:34

contra o Botafogo no Mangueirão (PA).

Danilo já pode realizar o sonho de jogar pelo Flamengo , clube de coração dele e do pai. O lateral foi regularizado e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (31). Com isso, está apto a participar da Supercopa Rei neste domingo (2),

não confirmou se ele começará jogando ou se ficará no banco de reservas. O técnico Filipe Luís já adiantou que conta com o defensor para o clássico, mas

"A gente vai ver se ele vai jogar ou não. Mas ele vai estar disponível para o jogo, sim. Ele treinou bem todo esse período, está bem fisicamente, vinha jogando. É um jogador importantíssimo, de altíssimo nível, e fez um esforço muito grande para vir", afirmou.

Danilo admitiu que não está 100% fisicamente devido ao mês de inatividade desde que foi afastado da Juventus. Ainda assim, colocou-se à disposição.

Apresentado na quinta-feira , no Maracanã,devido ao mês de inatividade desde que foi afastado da Juventus. Ainda assim, colocou-se à disposição.

"Não estou na minha melhor condição porque não vinha jogando há algum tempo. Mas, nesse momento, a empolgação e experiência me ajudam bastante" disse.

A delegação do Flamengo viaja a Belém nesta sexta-feira e treinará na capital paraense no sábado.

O clássico com o Botafogo está marcado para as 16h (de Brasília) de domingo, no Mangueirão.