Ronaldo Fenômeno negocia venda do Valladolid - Daniel Ramalho / AFP

Ronaldo Fenômeno negocia venda do ValladolidDaniel Ramalho / AFP

Publicado 31/01/2025 11:21

Rio - Ronaldo Fenômeno tem negociações para a venda do Real Valladolid, clube espanhol, que é administrado pelo brasileiro desde 2018. A ideia do pentacampeão de negociar as suas ações da equipe já é antiga e agora a possibilidade esquentou mais. As informações são do portal "GE".

O Ronaldo é acionista majoritário, tendo 82% das ações do Valladolid. O movimento não tem nenhuma conexão e é anterior aos recentes protestos feitos pelos torcedores contra o brasileiro, que além de acionista majoritário, é presidente do clube.

Na ocasião em que negociou a compra da equipe, Ronaldo desembolsou 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 144 milhões na cotação da época) por 51% das ações. Posteriormente, o Fenômeno desembolsou mais verba e obteve mais 31% do Valladolid.

No ano passado, após acertar a venda da SAF do Cruzeiro, o pentacampeão deixou público que gostaria de fazer o mesmo com o Valladolid. Sua passagem pelo clube espanhol foi de altos e baixos, com rebaixamentos e acessos para a elite do futebol do país.