Ainara Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 31/01/2025 09:13

Rio - A musa do Olimpia, Ainara Avalos, levou seus fãs ao delírio ao publicar um ensaio nas redes sociais, em que apareceu vestindo somente um lingerie rosa e também segurando um brinquedo sexual. A beldade ainda enviou um recado: "Sempre equipada".

"Você é deslumbrantemente e preciosamente linda", "Posso ser o substituto do aparelho?", "Por uma beleza como você eu iria para o céu e parabenizaria Deus por ter criado uma bela obra de arte como você", "Você equipada sempre vai com sua beleza, coração. Você é espetacular", foram alguns dos comentários.

O ensaio fez parte de um projeto publicitário que Ainara está envolvida. A beldade participa como modelo de publicidade da rede de brinquedos sexuais.

Ainara Avalos é bastante conhecida no Paraguai e tem mais de 173 mil seguidores nas redes sociais. Ela é musa do Olimpia, tricampeão da Libertadores e principal clube do país.