Bruno Henrique fez dois gols contra o Botafogo na Supercopa - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique fez dois gols contra o Botafogo na SupercopaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/02/2025 19:10

Arrascaeta e Bruno Henrique fizeram história com a conquista da Supercopa Rei, neste domingo (2), com a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo no Mangueirão, em Belém (PA). Os doise se isolaram como os jogadores com mais títulos conquistados pelo Flamengo