Bruno Henrique celebra título do FlamengoAFP

Publicado 10/11/2024 18:12

Rio - Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol escreveram mais um capítulo especial na história do Flamengo. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG , o trio igualou Zico e Júnior em títulos oficiais com a conquista da Copa do Brasil, neste domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O pentacampeonato da Copa do Brasil foi o 13º título do trio Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol pelo Flamengo desde 2019, quando começaram a trajetória no clube. É a mesma quantidade conquistada por Zico e Júnior, entre os anos 1980 e 1990.

Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol conquistaram juntos duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas. O camisa 99 é o jogador do trio com mais partidas e gols.