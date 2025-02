Filipe Luís destaca ‘jogaço impecável’ do Flamengo e conexão com elenco - Jogada10

O técnico Filipe Luís segue brilhando no início de sua carreira. Neste domingo (2), em Belém, o Flamengo conquistou o título da Supercopa Rei , que foi o segundo do treinador pelo time principal. Em entrevista coletiva após o duelo com o Botafogo , no Mangueirão, Filipe tratou a atuação rubro-negra como impecável.

"Fiquei muito feliz com o jogo, o plano de jogo saiu à perfeição. A todo o momento, a maneira que o nosso time pressionou, os jogadores compraram a ideia, fizeram e executaram tudo o que a gente planejou e acabou dando certo, fiquei muito feliz. Foi um jogaço, impecável, e um título mais que merecido nosso e principalmente dos jogadores", disse.

Vencedor nos tempos de atleta, Filipe valoriza muito os feitos recentes na nova função no futebol. Para ele, isso se torna ainda mais especial no clube do coração e é motivo de muito orgulho.

"Não existe nada maior do que conquistar um título no clube que você ama. Eu sou flamenguista desde pequeno, poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. Poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso. E tem um problema porque a gente só quer mais, e mais, e mais... E as expectativas aumentam. Mas tenho muita confiança nesse grupo de jogadores que são espetaculares."

Antes da conversa com os jornalistas no Mangueirão, aconteceu o tradicional banho de gelo pós-título. O técnico do Flamengo valorizou os momentos de conexão com o elenco e como o fato de ter sido companheiro dentro de campo pode ajudar.

"Eu conheço tudo, vivi no meio deles, ri, chorei junto com eles, e eu parto com vantagem nesse quesito. E o que eu mais me sinto orgulhoso é que eles cumpram e acreditam no que eu falo 100%. Tudo o que eu peço eles fazem, tudo. Também é verdade que eu sou o maior responsável se as coisas derem errado. Será culpa minha, eles sabem disso e compram a ideia."

Confira outras respostas de Filipe Luís:

Preparação

"A pré-temporada foi toda planejada para dar ritmo e forma física aos jogadores e se viu condicionada pela final. Tivemos três semanas para preparar, foi suficiente para que eles pudessem chegar em plena forma física. Todos os jogadores estão disponíveis para jogar 90 minutos com risco menor de lesão. E aí é onde eu digo que entrou muito bem o planejamento do preparador físico. Os jogadores estão na forma física ótima. A gente viu eles correndo até o último minuto do jogo e praticamente não cansaram. E isso aí nos dá uma tranquilidade também."

Bruni Henrique decide

"Ele é um jogador espetacular. E o que eu mais gosto do Bruno é como ele se sacrifica pelos companheiros, pela equipe. Em todo momento, ele corre o tempo todo para a equipe. Desde que eu cheguei aqui, o Bruno Henrique teve alguns episódios: aquela expulsão (contra o Corinthians), acho que ele só tinha feito um gol de pênalti contra o Criciúma... E eu falei para o meu auxiliar no jogo: "Decisão é para os grandes". O Bruno Henrique não é grande, ele é gigante na história desse jogo. O jogador com mais títulos, ele e o Arrascaeta, na história do Flamengo."