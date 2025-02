Tite, ex-Flamengo, entrou na mira do Botafogo - Pablo Porciuncula/ AFP

Publicado 02/02/2025 20:16 | Atualizado 03/02/2025 01:17

Rio - Em busca de um novo técnico para comandar a equipe após a saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, o Botafogo abriu conversas com Tite, ex-Flamengo e seleção brasileira. O experiente treinador, de 63 anos, agradou John Textor para assumir o projeto em 2025.

Textor acelerou as buscas nos últimos dias, e o nome de Tite surgiu como opção forte. O treinador havia indicado um período sem trabalhar no país, mas as partes têm mantido contato. O italiano Roberto Mancini, de 60 anos, que acumula trabalhos em Manchester City, Inter de Milão, seleção italiana e seleção saudita também está em pauta e fará reunião com o empresário estadunidense nesta semana.

O último trabalho de Tite foi no Flamengo, entre 2023 e 2024, considerado abaixo das expectativas pela diretoria. Ele foi desligado para a efetivação de Filipe Luís.

Ainda não foram apresentadas propostas ou valores.