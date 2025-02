Filipe Luís vem recebendo elogios por trabalho - Reprodução / AS

Filipe Luís vem recebendo elogios por trabalhoReprodução / AS

Publicado 03/02/2025 11:31

Rio - O começo de carreira de Filipe Luís como treinador recebeu elogios do jornal espanhol "AS". A publicação destacou o fato de o ex-lateral-esquerdo já ter conquistado dois títulos à frente do Flamengo e ainda exaltou o seu modelo de jogo chamando de "revolução".

O diário destacou o fato de Filipe Luís ter mais conquistas que derrotas até o momento em sua curta passagem como técnico. Além disso, o "AS" afirmou que o comandante já começa a despontar como um possível treinador a ser observado pelo futebol europeu.

"Desde que assumiu o cargo, Filipe Luís disputou 18 partidas, somando 12 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Nesse período, ele levantou a Taça Brasil e agora a Supercopa do Brasil. Um título a cada nove jogos que comandou, uma estatística difícil de igualar e que o posiciona como um treinador em ascensão, também ganhando atenção antes de uma possível ida para a Europa", publicou.

Filipe Luís encerrou sua carreira pelo Flamengo em 2023 e começou o ano seguinte trabalhando como treinador nas categorias de base. Obteve sucesso e assumiu o comando do Rubro-Negro no final da temporada passada.

Como lateral, o brasileiro, de 39 anos, teve uma carreira marcante no futebol europeu, passando por clubes como Benfica, Atlético de Madrid e pelo Chelsea. Ele disputou a Copa de 2018 pela seleção brasileira.