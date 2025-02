Mano Menezes foi alvo de vaias após o empate do Fluminense com o Boavista - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Publicado 03/02/2025 12:30

Rio - O Fluminense precisará de outra recuperação histórica sob o comando de Mano Menezes para chegar à semifinal do Carioca. Após empatar com o Boavista por 1 a 1, neste domingo (2), no Maracanã, o Tricolor se manteve com apenas uma vitória em sete partidas e igualou um feito que aconteceu pela última vez em 1981.

Há 44 anos, o Fluminense começou o Carioca com apenas uma vitória em sete jogos disputados. Na época, o estadual foi disputado em três turnos para definir os finalistas. No primeiro, o Tricolor foi o oitavo colocado com duas vitórias em 11 jogos, à frente de Volta Redonda, Serrano, Olaria e Madureira, que tiveram o mesmo número de triunfos.

Já no segundo turno, o Fluminense demonstrou evolução e venceu seis de 11 partidas, terminando em quinto lugar. Por fim, no terceiro e último turno, o Tricolor foi o terceiro, repetindo o mesmo número de vitórias em 11 jogos, mas tendo uma derrota a menos em comparação com o desempenho anterior. Apesar da recuperação, a final foi entre Flamengo e Vasco.



A situação do momento é mais complicada. Em nono lugar com sete pontos e apenas mais 12 em disputa, o Fluminense termina, no máximo, com 19. Desde a mudança do formato do estadual, a pontuação mínima para chegar à semifinal foi 20. No ano passado, o Tricolor foi o quarto colocado, com 21. Ou seja, terá que torcer por outros resultados, além de fazer a sua parte nos últimos quatro jogos.

O desempenho no início do Carioca aumentou a pressão sobre o técnico Mano Menezes. Apesar de salvar o Fluminense do rebaixamento no Brasileirão de 2024, o treinador nunca foi unanimidade entre os tricolores. O comandante, de 62 anos, terá uma semana decisiva no comando tricolor com dois clássicos pela frente, contra o Vasco, quarta-feira (5), e Flamengo, no sábado (8).

A vaga na Copa do Brasil de 2026 também está em disputa. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) distribui as vagas para os quatro melhores da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio e da Copa Rio — este último disputado entre os pequenos. Caso não avance para a semifinal, o Tricolor precisa ficar entre 5º e 8º para disputar a Taça Rio e ter chance de conquistá-la.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco, pela 8ª rodada da Taça Guanabara. O Tricolor é o nono colocado com sete pontos, enquanto o Cruz-Maltino é o segundo, com 13. Depois, o time comandado por Mano Menezes enfrenta o Flamengo, no sábado (8), às 16h30, no Maracanã, pela 9ª rodada.