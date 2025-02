Samuel Xavier marcou o gol do empate do Fluminense com o Boavista - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/02/2025 23:29

Rio - O Fluminense tropeçou novamente no início de temporada em nova atuação ruim e ficou apenas no empate com o Boavista pelo Campeonato Carioca . Após sair atrás no marcador, quem salvou o ponto conquistado no Maracanã neste domingo (2) foi o lateral-direito Samuel Xavier, que, inclusive, sentiu desconforto muscular no gol marcado. O jogador lamentou o resultado em casa e cobrou foco na sequência do trabalho.

Agora a equipe, que vem de derrota para o Botafogo, terá um clássico contra o Vasco na quarta-feira (5), em Brasília. É hora de recuperar a confiança.

"O desconforto foi mais um cansaço, né? Mas consegui suportar até o final ali. Agora vou recuperar, descansar pois temos clássicos pela frente. A gente precisa voltar a vencer os clássicos e voltar a vencer no campeonato", disse, em entrevista ao sportv.

Com o resultado, o Fluminense ficou na nona colocação do estadual, com apenas sete pontos conquistados. O alerta foi ligado de olho na briga por vaga nas semifinais.

"Nesse momento a gente tem que trabalhar. Não pode ficar falando, tentar justificar. Acho que esse momento é um momento de ter sabedoria, ser homem, de trabalhar cada vez mais. Independente das críticas, a gente tem que trabalhar, continuar, a gente tem que fazer partidas melhores. Fábio fez boas defesas, mas eu acho que a gente também teve bastante chance, principalmente no início do jogo. Mas é isso aí, como eu falei, agora é o momento de falar menos, trabalhar mais, a gente evoluir e ter que vencer. É o momento de vencer, né?", cobrou o jogador.