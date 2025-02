Mário Bittencourt não descarta mais contratações neste início de 2025 para o Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

há espaço para mais contratações e também aguarda a situação de Paulo Henrique Ganso para definir se irá em busca de outro meia.

Fluminense acertou com sete jogadores para a temporada de 2025, mas não parou de buscar mais nomes para reforçar o elenco. O presidente do clube, Mário Bittencourt, confirmou que há espaço para mais contratações e também aguarda a situação de Paulo Henrique Ganso para definir se irá em busca de outro meia.

A ideia da diretoria tricolor é trazer pelo menos mais dois jogadores que possam ser titulares. Um é atacante, já que a negociação com Rony não deu certo. Entretanto, a ideia é encontrar alguém dentro das condições financeiras, motivo pelo qual vem encontrando dificuldades.

também se viu obrigado a olhar com mais atenção para o mercado do futebol por um meia, já que Mano Menezes perdeu dois neste início de temporada. Primeiro foi Ganso, que

O Fluminense também se viu obrigado a olhar com mais atenção para o mercado do futebol por um meia, já que Mano Menezes perdeu dois neste início de temporada. Primeiro foi Ganso, que teve uma miocardite (inflamação no músculo do coração) detectada em exames e precisa ficar um mês sem treinar.

na próxima avaliação, em duas semanas, o tempo sem jogar será ainda maior para o tratamento. Além dele, R

Caso o problema persista na próxima avaliação, em duas semanas, o tempo sem jogar será ainda maior para o tratamento. Além dele, Renato Augusto passou por cirurgia para reparar uma luxação no ombro esquerdo e o retorno aos campos demorará.

"Um mês atrás tinha Ganso, Renato, Isaque, Arias. Agora, tem essas questões. Estamos olhando, mas com a data de corte com esse próximo diagnóstico do Ganso, pensando na resposta que a gente vai ter. Se for de volta rápida, vamos trabalhar com o que a gente tem no momento. Dependendo do que for diagnosticado, a gente parte para buscar um jogador, assumindo a posição", explicou Mário, que admite:

"O mais difícil é como achar um jogador com a sabedoria, inteligência, técnica e tão adaptado ao time como Ganso."