Extensão do vínculo de Arias com o Fluminense foi confirmada no último sábado (1º) - Lucas Merçon / Fluminense

Extensão do vínculo de Arias com o Fluminense foi confirmada no último sábado (1º)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 02/02/2025 10:20

Rio - A novela sobre o futuro de Jhon Arias no Fluminense, enfim, teve um ponto final. Agora, com vínculo renovado até o meio de 2028 , o colombiano tem caminho livre para alcançar uma marca importante pelo clube.

Com 196 jogos, Arias pode ingressar no top 3 de estrangeiros que mais jogaram pelo Flu neste ano. Em quarto na lista, ele precisa atuar mais 18 vezes para alcançar Romerito, terceiro no ranking, que ainda tem Russo em segundo, com 251, e Conca na primeira posição, com 272 partidas.

Nos últimos anos, o jogador atuou entre 50 e 60 oportunidades. Caso mantenha a média nesta temporada, poderá se aproximar da liderança.

Confira os estrangeiros com mais jogos pelo Fluminense

1º - Conca – 272 jogos

2º - Russo – 251 jogos

3º - Romerito – 214 jogos

4º - Jhon Arias – 196 jogos*

5º - Germán Cano – 176 jogos*

6º - Espinelli – 174 jogos

7º - Welfare – 162 jogos

8º - Doval – 144 jogos

9º - Renganeschi – 129 jogos

10º - Valencia – 119 jogos



*jogadores que ainda estão no elenco