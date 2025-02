Kauã Elias, do Fluminense, tem sido alvo de clubes do futebol europeu - Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 02/02/2025 17:52

Rio - O Fluminense recebeu proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo atacante Kauã Elias, de 18 anos. Os clubes conversam para entenderem as possibilidades e termos de uma possível negociação pelo jovem revelado nas Laranjeiras. As informações são do jornalista Victor Lessa.