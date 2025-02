Pablo Henrique assinou contrato profissional com o Fluminense - Leonardo Brasil/Fluminense

Pablo Henrique assinou contrato profissional com o FluminenseLeonardo Brasil/Fluminense

Publicado 03/02/2025 22:38

Rio - O volante Pablo Henrique, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Fluminense . O novo vínculo do jovem atleta, que integra a equipe Sub-17, agora vai até dezembro de 2027 e com multa rescisória de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões).

"Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter proporcionado esse momento incrível na minha vida ao lado do meu pai e da minha mãe, que sempre estiveram comigo nos momentos bons e ruins, e à minha empresa pelo apoio de sempre. Queria muito agradecer ao Fluminense por acreditar no meu trabalho, por ter proporcionado esse momento de realização de um sonho de criança", iniciou, em entrevista ao site do Fluminense.

"Desde pequeno, o meu sonho foi esse. Espero que eu possa continuar conquistando muitas coisas grandes vestindo essa camisa e trazendo muitas felicidades e alegrias à torcida tricolor", completou Pablo.

Nascido em Arantina-GO, o volante chegou ao Fluminense em 2019 aos dez anos. Pelo Tricolor, Pablo Henrique conquistou quatro Campeonatos Metropolitanos, o Torneio Guilherme Embry Sub-16, a Amazon Cup, a Copa Olaria e a Gama Paraguai Cup.